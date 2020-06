Rolling Stones ameaçam entrar na justiça contra Trump por uso indevido de música

O grupo de rock britânico Rolling Stones ameaça o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a levá-lo à justiça se seguir utilizando a canção You Can't Always Get What You Want em suas campanhas políticas. Os músicos estão em diálogo com a organização americana de proteção aos direitos autorais musicais, a Broadcast Music Inc (BMI), que anunciou que qualquer uso de uma obra grupo britânico durante a campanha eleitoral de Trump à reeleição em novembro violaria o acordo de licença com a organização.

Leia Também Justin Bieber pede U$20 milhões de indenização por alegações de abuso sexual

"A BMI informou à equipe de campanha de Trump, em nome dos Stones, que a utilização não autorizada de suas canções constituiria uma violação de seu acordo de licença", diz um comunicado publicado pelo portal de notícias Deadline, com sede em Hollywood.

O artigo do Deadline foi retuitado pela conta oficial do grupo no Twitter. "Caso Donald Trump ignore o aviso e insista, será levado à justiça por haver quebrado o embargo e ter tocado a música não autorizada", reforça o comunicado.

Vários artistas já recusaram que Donald Trump utilizasse suas músicas. O grupo de rock Queen também proibiu o usa de uma de suas canções mais conhecidas – We Are The Champions – em uma aparição de Donald Trump na convenção republicana de 2016. O grupo havia explicado no Twitter que a música foi utilizada contra a sua vontade. Adele, R.E.M, Neil Young... Vários artistas e seus herdeiros também denunciaram o uso de suas obras em atividades republicanas.