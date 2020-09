Rolling Stones abrem sua primeira loja em Londres

LONDRES - Como uma afronta à pandemia de coronavírus, a lendária banda de rock Rolling Stones abrirá sua primeira loja no mundo na quarta-feira, 9, em Londres, no coração do distrito de Soho, que viu o cenário musical britânico florescer na década de 1960.

"Por que abrir uma loja no meio de uma pandemia? É nosso eterno otimismo", brincou o líder da banda, Mick Jagger, de 77 anos, em um vídeo divulgado antes da abertura.

Leia Também Documentário mostra impacto da pandemia de coronavírus no rock

No interior, a famosa logo dos Rolling Stones estampa camisetas, jaquetas, palhetas para quem quiser imitar o guitarrista Keith Richards, passando por guarda-chuvas e garrafas d'água.

Sua linha de máscaras, com a famosa língua colocada corretamente na altura da boca, promete ser um sucesso, mas a equipe que está por trás deste projeto espera que seja mais do que uma simples loja.

As telas gigantes reproduzem décadas dos shows da banda, enquanto seus maiores sucessos deleitam os ouvidos dos clientes. No chão, painéis transparentes com letras de músicas permitem ver o porão. Toda a decoração respeita fielmente a linha visual preta e vermelha do grupo de rock.

"Era muito importante para nós que fosse toda uma experiência", explica David Boyne, diretor-geral de Bravado, a empresa encarregada do marketing de produtos da Universal Music. "Meu espaço favorito é a sala à prova de som com seus painéis acústicos e grandes luzes de neon vermelhas", acrescenta, afirmando que é um lugar ideal para tirar fotos destinadas às redes sociais.

Para ele, a localização da loja, no coração de Carnaby Street, era essencial. "David Bowie, The Who e claro que os Rolling Stones frequentavam este bairro", disse entusiasmado.

"Trabalhávamos neste bairro, ensaiávamos lá, costumávamos comer lá", explica Jagger no vídeo, recordando a época em que a banda "costumava dar um passeio pela rua Carnaby antes de se tornarem famosos".

Desde que os comércios fecharam no final de março, devido à pandemia, curiosos e clientes abandonaram esta área do centro de Londres conhecida por suas lojas, agora reabertas. A Bravado espera que sua tão esperada nova loja ajude a revitalizá-la e dê "um grande impulso ao comércio".