Roger Waters quer fazer show na fronteira entre EUA e México

O roqueiro Roger Waters, em entrevista à AFP, falou de sua vontade de apresentar o álbum The Wall, do Pink Floyd, ao vivo em algum lugar da fronteira entre os Estados Unidos e o México. “Com Trump, The Wall ganhou relevância. Esse papo de construir um muro aumenta a hostilidade entre pessoas de raças e religiões diferentes", ele disse à agência de notícias. Sobre o show, fez uma ponderação: "Antes que isso aconteça, precisamos de um despertar das pessoas contra as políticas de extrema direita. Os esgotos estão cheios de homens gananciosos e poderosos".

O álbum The Wall foi lançado em 1979 e se tornou um dos maiores clássicos do rock, com faixas como Another Brick in the Wall e Comfortably Numb.