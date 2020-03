Roger Waters adia turnê e diz: 'se salvar uma vida, vale a pena'

Roger Waters, ex-baixista e líder da banda britânica Pink Floyd, anunciou na sexta-feira, 27, a suspensão da turnê que o levaria à América do Norte na segunda metade do ano, em meio à epidemia de coronavírus.

Waters, de 76 anos, tinha mais de 30 shows planejados nos Estados Unidos e no Canadá entre julho e outubro.

“Tive que adiar minha turnê THIS IS NOT A DRILL até o próximo ano. Que pena, mas se salvar uma vida, vale a pena”, disse o músico em sua conta no Twitter.

São mais de 670 mil casos confirmados e mais de 28 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins deste sábado, 28. No Brasil, 114 mortes e 3.904 casos confirmados em todas as unidades federativas, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde.