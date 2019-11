Roger Hodgson anuncia shows no Brasil

Cantor e compositor da icônica banda britânica Supertramp, Roger Hodgson anunciou que volta ao Brasil para apresentações em sete cidades em maio de 2020. A turnê começa em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, em 6/5; depois chega a São Paulo, no UnimedHall, em 7/5; Grande Florianópolis, na Arena Petry, dia 9/5; Curitiba, no Teatro Positivo, 10/5; Ribeirão Preto, na Arena Eurobike, 13/5; Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall, 15/5; e Rio de Janeiro, no Km de Vantagens Hall, em 16/5.

A pré-venda de ingressos para clientes Unimed e Km Vantagens começa na 3ª (3), pelo site www.ticketsforfun.com.br. A venda de ingressos para o público geral começa em 6/12, ao meio-dia pelo site www.ticketsforfun.com.br, nas bilheterias oficiais (UnimedHall, Km de Vantagens Hall BH, Km de Vantagens Hall RJ e na Livraria Cultura de Porto Alegre -- sem taxa de conveniência) ou nos diversos pontos de venda espalhados pelo país. A venda para os shows de Uberlândia, Florianópolis, Curitiba e Ribeirão Preto começam no dia 06 de dezembro. Em São Paulo, os ingressos vão de R$ 180 a R$ 550. No Rio, de R$ 300 a R$ 600.

Nestes shows da turnê Breakfest in America, o artista deve interpretar temas como Give a Little Bit, The Logical Song e It’s Raining Again.