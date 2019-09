Rod Stewart revela luta secreta contra câncer de próstata

Durante evento de caridade, o músico Rod Stewart revelou detalhes de sua luta secreta contra um câncer de próstata. Aos 74 anos, o astro pegou todos de surpresa ao tornar pública sua doença. Ele afirmou que o câncer está em remissão.

“Hoje é uma boa noite para sair do armário, mas não, não é o que vocês estão pensando”, disse Stewart, de acordo com relato publicado pelo jornal Daily Mirror. “Há dois anos eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Ninguém sabia disso, mas achei que agora seria um bom momento para contar a todos. Eu estou em remissão agora, porque o diagnóstico foi cedo e já fiz todos os exames”, disse.

Ele também deu um conselho aos homens. “Rapazes, vocês precisam ir ao médico, é só uma dedada no bumbum, não machuca nada”, recomendou.