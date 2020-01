Rod Stewart e filho são processados por agressão

O astro britânico de rock Rod Stewart e seu filho mais velho Sean foram processados por uma briga com um segurança de hotel em uma festa de Ano Novo em Palm Beach, Flórida, informou a imprensa local.

LEIA TAMBÉM > Rod Stewart revela luta secreta contra câncer de próstata

Ambos enfrentam acusação de agressão e precisam aparecer no tribunal neste domingo, segundo o Palm Beach Post.

Representantes de Stewart, conhecido pelos hits dos anos 1970 Maggie May e Do Ya Think I’m Sexy?, não respondeu imediatamente a pedidos por comentários.

Segundo o relatório da polícia, os Stewart estavam incomodados porque a família havia sido barrada de um evento privado em uma área para crianças no hotel Breakers.

Sean Stewart, 39, empurrou o segurança, e Rod Stewart, 74, socou o guarda nas costelas, disse o Departamento de Polícia de Palm Beach. O episódio foi registrado por câmeras de segurança, disse o relatório.

Segundo o relatório, Rod Stewart pediu desculpas pelo seu comportamento.