Rock nacional, exposição de Adriana Varejão e festival de circo: os destaques do fim de semana

Os preços estão nas alturas e qualquer passeio em família pode ser um rombo no orçamento? Confira cinco programas gratuitos em São Paulo para fazer no fim de semana. Há mais opções no www.bora.ai.

Teatro: 'É mesmo uma Palhaçada'

Com a Trupe DuNavô, o espetáculo resgata a palhaçaria circense entre números novos e exclusivos. O enredo conta sobre uma trupe de palhaços que, ao chegar de uma turnê internacional de seu aclamado espetáculo para uma apresentação, se dão conta de que o cenário pertence a outro grupo e que estão na cidade errada… Ainda assim os seguidores do cortejo querem que o show aconteça. Os artistas passam a procurar objetos neste palco desconhecido, improvisando as cenas e impressionando a plateia com números de ilusionismo, mágica, dança e demais variedades circenses, num resgate da memória do circo.

Sábado, 26/3, 17h. Tenda de Convivência Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 - Vila Prel. Grátis. 50 minutos.

Imersão na Semana de 22

A encenação Uma viagem no tempo – Semana de 22, pelos trilhos do modernismo parte da pergunta: como seria se pudéssemos juntar as pontas do passado, presente e futuro?

Durante um passeio pelo prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, personagens de três tempos diferentes se reúnem para descobrir o que aconteceu na Semana de Arte Moderna de 1922 e como ela foi deixando marcas nos 100 anos seguintes, utilizando as linguagens do teatro e da música. Além de informações sobre a Semana de 22, há também curiosidades sobre o prédio do CCBB. Tudo com muita música.

CCBB São Paulo: R. Álvares Penteado, 112 - Centro. Até 30 de abril, sábados às 11h (sessão extra dia 21 de abril, às 11h). Gratuito (ingressos podem ser reservados pelo site da instituição). 60 minutos. Livre.

Passeio de bicicleta por pontos históricos

O Projeto Bike Tour SP promove passeios culturais guiados de bicicleta em diferentes roteiros pela cidade, com estrutura para receber famílias com crianças. As bicicletas e capacetes são emprestados, não se preocupe em levar. No roteiro Centro Novo, são disponibilizadas cadeirinhas para crianças de até 22kg. Já no roteiro da Avenida Paulista, além das cadeirinhas, há disponibilidade de triciclos (com espaço para dois adultos e uma criança que não precisa pedalar) e bike aro 24” para crianças a partir de 5 anos. Os grupos são formados por até 15 pessoas, que pedalam acompanhados por dois guias. Os passeios são gratuitos e têm como contrapartida 2kg de alimentos não-perecíveis por participante que são encaminhados a instituições.

Rota Paulista: aos domingos 9h, 10h30, 12h e 13h30. Ponto de Encontro: Hotel Ibis Paulista – Av. Paulista, 2.355

Rota Centro Novo: aos sábados, 9h, 11h, 13h e 15h. Ponto de Encontro – Biblioteca Mário de Andrade: R. da Consolação, 94 - República

Inscrições antecipadas pelo site www.biketoursp.com.br.

Piscinas em centros esportivos

Dos 46 Centros Esportivos da cidade de São Paulo, 28 possuem piscinas de todos os tamanhos e profundidades que contam com a supervisão de salva-vidas capacitados para garantir a segurança da população.

As piscinas, administradas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abrem de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para frequentar esses locais não há pagamento de taxas, mas é necessário fazer uma carteirinha para o centro escolhido. Cheque o local de sua preferência e confira as regras (pedem RG, comprovante de residência e em alguns locais, 2 fotos 3x4).

Fábricas de Cultura São Paulo

As Fábricas de Cultura, projeto de 2007 do Governo do estado com o BID, oferecem à população uma diversa e intensa programação cultural, com cursos de dança, teatro, música, circo, artes visuais, multimeios e xadrez, além de sessões de cinema, shows musicais e bibliotecas instaladas em modernos prédios. Atualmente são cinco unidades na cidade: Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes. Confira a programação completa de cada unidade aqui.