Rock in Rio terá festival de conversas com Fábio Porchat, Alok e Monja Coen

Enquanto os shows de música foram adiados para 2022, o Rock in Rio vai promover um festival de conversas online e gratuito entre os dias 14 a 17 de setembro. Chamado de Humanorama - junção do sufixo “orama” (do grego “hórama”, que significa “vista; descortinar de; espetáculo”) com a palavra “humano” -, o evento já tem como nomes confirmados Alok, Ivan Baron, Monja Coen, Gabriel O Pensador, Fábio Porchat, Tuany Nascimento, Nelson Motta, Edu Lyra, Martha Medeiros e Benedita Casé. A intenção dos organizadores é chegar a um total de 200.

Realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, o evento terá quatro salas virtuais para receber pessoas de diferentes áreas de atuação, entre empresários, artistas, executivos e acadêmicos, que vão ser confirmados ao longo das próximas semanas.

Assim como acontece na versão com shows, o Rock in Rio Humanorama vai oferecer ao público, durante seus quatro dias de conversas, opções de conteúdos a seguir, entre "quatro" palcos principais, ou seja, canais acessíveis através da plataforma do evento. São eles: "Sou”, “Nós”, “Somos” e “Experiências de Aprendizagem”, todos dedicados ao conhecimento e desenvolvimento das capacidades do ser humano para a construção de um futuro melhor e mais humano.

O canal “Sou” foca na sustentabilidade individual e no autoconhecimento; o canal “Nós” explora as relações interpessoais, o poder do coletivo e da colaboração; o canal “Somos” aborda o universo do impacto social e a relação com o meio ambiente, explorando temas como a cidadania ativa, economia sustentável, criação de valor, entre outros; e o canal “Experiências de Aprendizagem” será o epicentro dos workshops práticos, liderados por professores e especialistas que abordarão as três temáticas dos restantes canais.

No total, serão 80 horas de conteúdos previamente gravados ou durante lives, todos traduzidos em linguagem de libras. Também estará disponível um Podcast com 11 episódios que vão trazer conversas inéditas entre os participantes.A estreia está prevista para 23 de julho. Informações podem ser obtidas no site.

