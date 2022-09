Rock in Rio: Segundo dia teve Alok, Post Malone, Jason Derulo e Xamã; saiba como foi

O segundo dia do Rock in Rio foi marcado pelo rap e pela música eletrônica nos palcos principais. Alok, conhecido no mundo inteiro por sua música eletrônica, abriu o Palco Mundo no sábado, 3. O DJ garantiu a adrenalina do público com uma viagem no tempo que foi desde as danceterias dos anos 1990 até as raves dos anos 2020. Depois de um set quente, Alok ainda tocou Ilusão (Cracolândia), com uma letra que busca conscientizar sobre o uso da droga.

Mais tarde, Jason Derulo assumiu o palco com uma apresentação repleta de dança, afinal, o músico também é dançarino. Os sucessos Wiggle e Take You Dancing embalaram coreografias que iam do break ao balé contemporâneo, numa performance marcada pela sensualização.

Em seguida, a plateia cheia prestigiou Marshmello, o sucesso da internet e referência da música eletrônica, future bass e progressive house. O Palco Mundo finalizou a noite com Post Malone, que trouxe Like You, Wow, Wrapped Around Your Finger, White Iverson e músicas do álbum que acabou de lançar, Twelve Carat Toothache.

As atrações do Palco Sunset não deixaram a desejar, com Racionais MC’s, Criolo com Mayra Andrade, Xamã com Brô MC’s e Major RD, e o produtor Papatinho com convidados.

Abrindo as atrações do palco, Papatinho passeou por épocas e gêneros em show ao lado de L7nnon e MC Hariel. A apresentação misturou sucessos recentes do funk, rap e trap com clássicos do funk nacional e direito a participações de MC Carol e Cidinho e Doca, dupla conhecida do funk carioca 'das antigas'. O público foi embalado por trechos de músicas como o Rap da Felicidade, o Rap das Armas e o Rap do Silva.

No segundo show do palco, Xamã trouxe músicas do grupo Charlie Brown Jr, enaltecendo o vocalista Chorão, morto em 2013. Brô MC's, grupo de rap indígena do Mato Grosso do Sul, participou do show com música de forte carga política e pedindo "indígenas no topo". Major RD também foi chamado ao palco para uma apresentação em freestyle sobre instrumental de sucessos de Snoop Dogg, como Drop Like It's Hot.