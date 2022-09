Rock in Rio: Segundo dia de festival tem rap e música eletrônica nos palcos principais

Enquanto o primeiro dia do Rock in Rio foi lotado de bandas de rock, tanto no Palco Mundo quanto no Sunset, não dá para dizer a mesma coisa do segundo dia. A começar pelos headliners dos dois palcos. A principal atração do Palco Mundo é o rapper Post Malone, já no Sunset, quem comanda a noite é o grupo de rap Racionais MC's.

Mas nem tudo vai ser rap no segundo dia do Rock in Rio. Quem abre a noite no Palco Mundo é o DJ Alok, o primeiro artista brasileiro a chegar ao Top 20 no Top Global do Spotify. A música eletrônica de Alok será seguida do pop do cantor norte-americano Jason Derulo. Além de cantar, Jason é compositor, dançarino, ator e um grande influenciador nas redes sociais, com milhões de seguidores, então, a alegria está garantida.

Antes de Post Malone subir no palco, quem toca é o produtor Marshmello. Ele tem menos de 30 anos e já é um dos artistas mais relevantes de sua categoria, referência quando se trata de música eletrônica, future bass e progressive house.

Já o Palco Sunset vai ser recheado de artistas brasileiros. O rap do Racionais é quem vai fechar a noite, mas antes disso, a festa vai começar com um encontro cheio de brasilidade. O produtor Papatinho, que já trabalhou com artistas como Marcelo D2, Seu Jorge, Anitta, Black Alien e Criolo, vai se juntar ao rapper L7nnon, com quem tem o hit Perdição. Mas eles não tocam sozinhos, eles convidam os funkeiros Mc Hariel e Mc Carol.

Em seguida, é a vez de Xamã, que se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio, no Espaço Favela de 2019. O artista volta ao festival e convida para estar com ele no palco Brô MC’s, o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, que faz rimas sobre o cotidiano das aldeias de Jaguapirú e Bororó, que ficam no Mato Grosso do Sul. Em seguida tem mais rap com Criolo, que também não se apresenta sozinho. O rapper convida a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, que mistura o crioulo, gênero musical de origem cabo-verdiana, com jazz e música brasileira.

Confira o line-up completo deste sábado

Palco Mundo

00h10 - Post Malone

22h20 - Marshmello

20h10 - Jason Derulo

18h - Alok

Palco Sunset

21h15 - Racionais MC's

19h05 - Criolo + Mayra Andrade

16h55 - Xamã + Brô MC's

15h30 - Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

New Dance Order

Chris Lorenzo

Bhaskar

Malifoo

Carola

Groove Delight

Kvsh

Illusionize

Victor Lou

Almanac

Flux Zone

Espaço Favela

Pk Convida Mc Don Juan

Bin

Azula

Rock District

Wilson Sideral

Banda Malvada

Rock Street Band

Cia. Nós da Dança

Eletrika

Rodrigo Sha

Highway Stage

Pedro Mahal + Buraco Blues

Jp Bonfá

Betta

Supernova

Teto

Mc Poze do Rodo Convida Bielzin

Yunk Vino

Hiosaki

Ike

Rock Street Mediterrâneo

Terra Celta

Orquestra Mundana Refugi

Wallace Oliveira

Grupo Gesto