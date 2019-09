Rock in Rio nega que Drake tenha cancelado participação no festival

A apresentação de Drake no Rock in Rio 2019 está mantida, afirmou a assessoria de imprensa do festival ao Estado, nesta terça-feira, 17. A informação oficial contesta rumores de que o show teria sido cancelado.

LEIA TAMBÉM > Drake dominou o Billboard Music Awards 2019 conquistando 12 prêmios

Boatos surgiram no Twitter após usuários levantarem a hipótese de que a data do evento havia sido apagada da agenda do artista. No entanto, a abertura da página oficial de Drake exibe um anúncio do festival, com data prevista para 27 de setembro.

Ainda de acordo com a assessoria do Rock in Rio, a agenda do cantor não era atualizada há meses. A participação no evento, portanto, nem chegou a ser inserida na lista de shows previstos para o respectivo mês.

No Palco Mundo, se apresentarão, no mesmo dia de Drake, as cantoras Ellie Goulding e Bebe Rehxa, além do DJ brasileiro Alok. O evento será realizado de 27 de setembro a 6 de outubro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O festival contará com 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior.