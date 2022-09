Rock In Rio: Luísa Sonza foca na dança e se arrisca na guitarra em estreia no festival

Luísa Sonza fez um show destacando o pop e o funk de seu repertório com muita dança, participação de Marina Sena, homenagens a Marília Mendonça e Madonna e até uma tentativa de solo de guitarra.

A cantora surgiu no palco vestindo apenas roupas pretas, assim como todos os dançarinos e os músicos da banda. Começou com INTERE$$EIRA, Toma, Boa Menina e MULHER DO ANO XD, antes de uma pausa para um vídeo gravado de INTERlude :( no telão.

Logo depois, a cantora reapareceu no palco ao lado de Marina Sena, para delírio do público. A dupla cantou Hotel Caro e três canções do repertório de Sena: Por Supuesto, Também Não Sei de Nada e Voltei Pra Mim.

Após a despedida da colega, cantou melhor sozinha :-)-:, sua parceria com Marília Mendonça, cantora que morreu em acidente aéreo no ano passado. "Quero aproveitar esse público maravilhoso, esse palco lindo, pra relembrar a inesquecível Marília Mendonça, que eu tive a oportunidade de cantar junto essa música, e tê-la no meu trabalho e na minha história. A gente só tem a agradecer a ela. Muito obrigada, Marília!", disse.

Após penhasco., Luísa Sonza mandou um cover de 1º de Julho (Legião Urbana) e chegou a arriscar alguns acordes na guitarra, para mais gritos do público. A introdução de ANACONDA *o* ~~~ concluiu com uma frase atribuída a Madonna no telão: "Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another" (Algo como "pobre é o homem cujos prazeres dependem da permissão de outro").

Em parte mais voltada ao funk do show, cantou, em meio a muitas reboladas, ATENÇÃO, CAFÉ DA MANHÃ ;P, sentaDONA s2, CACHORRINHAS, BRABA. Na saideira, pediu para todos abaixarem e pularem juntos no refrão de MODO TURBO.