Rock in Rio Lisboa reúne mais de 140 mil pessoas no primeiro fim de semana do festival

A edição de Lisboa do Rock in Rio, que voltou a acontecer após quatro anos, reuniu neste fim de semana mais de 140 mil pessoas, segundo dados do evento. Durante os primeiros dias de festival, entre os últimos sábado e domingo, passaram pelo palco atrações como Muse, Blacked Eyed Peas, Liam Gallagher, além da baiana Ivete Sangalo. O evento chegou a ser adiado duas vezes por conta da pandemia.

“Este primeiro dia do Rock in Rio Lisboa foi uma catarse coletiva, com o público ansioso para o reencontro, para o abraço e para o retorno da vida ao vivo. Estamos muito felizes por poder vivenciar esse momento de felicidade depois de dois longos anos", declarou Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Logo no sábado, o festival teve um momento marcante, que encantou a todos os presentes. O som de um sino chamou a atenção do público para a já consagrada artista portuguesa Simone de Oliveira, que estava em cima do Palco Mundo convocando a todos pra um momento emblemático: um minuto de silêncio pela paz. No domingo, a voz de Simone novamente ecoou pelo Parque da Bela Vista. Desta vez, seguida por uma emocionante queima de fogos acompanhada da música tema do Rock in Rio.

O grande destaque do Palco Mundo no primeiro dia foi a banda britânica Muse, que entregou uma apresentação repleta de hits. Outro show foi do The National. Mesmo veterano dos palcos, Matt Berninger, vocalista da banda, se emocionou com a plateia portuguesa que não parou de cantar em nenhum momento da performance. Já o britânico Liam Gallagher, ex-Oasis, fez o público ir ao delírio quando ecoou o hit Wonderwall.

Já no domingo, 19, o dia começou agitado com a apresentação da Funk Orquestra, que também estará no Rock in Rio Brasil, como headliner do Espaço Favela, no dia 4 de setembro. Outro destaque foi Iza, que se declarou encantada por estar pela primeira vez na Europa. A cantora também se apresenta na edição brasileira do festival no dia 4 de setembro. O dia também foi marcado pela estreia da banda Jovem Dionísio no Rock in Rio.

No Palco Mundo a abertura ficou por conta do fenômeno português David Carreira. O artista convidou ao palco o cantor brasileiro Kevin O Chris, com quem David lançou na última sexta-feira, 17, o single O Plano. Logo depois, foi a vez de Ivete Sangalo se apresentar e colocar o público para dançar, pular e cantar seus maiores hits. A terceira atração da noite no espaço foi a cantora britânica Ellie Goulding. Black Eyed Peas encerrou o fim de semana de shows.

Mais Brasil no segundo fim de semana

No terceiro dia de evento, 25, o Palco Mundo recebe a banda Duran Duran como headliner da noite. Como co-headliner está a banda norueguesa A-ha. Ainda no sábado se apresentarão José Cid, Delfins, Ney Matogrosso, António Zambujo e Luca Argel. A banda Francisco, El Hombre e o grupo School Of Rock também estarão na festa.

Já no quarto e último dia de festival, Post Malone encerra as apresentações do Palco Mundo. O fenômeno do rap também se apresentará no Rock in Rio Brasil 2022, no dia 3 de setembro. Quem também se apresenta no mesmo palco é Anitta. Para completar o line-up do dia, ainda se apresentarão Jason Derulo, além da banda portuguesa de soul e funk, HMB.

Apresentações pelo TikTok

Usuários do TikTok acompanharam a cobertura completa do festival, comandada pela influenciadora Nah Cardoso, a partir do perfil oficial do Rock in Rio Brasil (@rockinrio) na plataforma. Para o último fim de semana serão transmitidos shows de Duran Duran, A-Ha e Ney Matogrosso no dia 25 e, encerrando a edição lusitana do Rock in Rio, no dia 26, serão transmitidos os shows de Post Malone, Anitta, Jason Derulo e Rebecca. A exibição começa às 15h do horário de Brasília.