Rock in Rio levará o Mediterrâneo à Barra da Tijuca 

RIO - O Rock in Rio 2022 levará o Mediterrâneo à zona oeste do Rio. Nesta terça-feira, 8, a organização anunciou detalhes de dois badalados espaços da Cidade do Rock, a Rock District e a Rock Street, que terá toda a cenografia dedicada a países do Mediterrâneo. Os espaços serão inspirados na arquitetura clássica de Portugal, França, Itália e Grécia, enquanto a Espanha servirá de modelo para o palco.

"A Rock Street é uma delícia pra gente. Ela promove na nossa equipe um trabalho de investigação, de a gente mergulhar na história dos países, do mundo, e ter essa difícil escolha de o que a gente vai querer representar com tantas coisas maravilhosas", comentou Luis Justo, CEO do Rock in Rio. "A gente já homenageou New Orleans, que trazíamos o jazz e o blues, Ásia, África, e o Mediterrâneo é o grande porto da cultura, do início da civilização moderna."

Leia Também Rock in Rio divulga a data de abertura para venda de ingressos e novas atrações

A Rock District costuma ser muito badalada pelo público por se tratar de um lugar menos afeito a convenções - e, claro, com muito rock n' roll. É comum os artistas se apresentarem por lá com músicas fora daquelas vistas em suas turnês tradicionais e interagindo (muito) com o público.

"A Rock District a gente sente", resumiu Marisa Menezes, diretora artística da Rock District e da Rock Street. "É uma rua que se transformou num ponto de encontro dos grandes roqueiros. É um local de encontro incrível entre artistas e público."

Entre os shows já confirmados na Rock District estão Oitão, Malvada, Lucy Alves, Rodrigo Santos, Fernando Badauí, Deia Cassali, Thiago Fragoso, Di Ferreiro e Rogerio Flausino, entre outros. A All Stars Rock Band, banda inédita formada por Dinho Ouro Preto nos vocais, Andreas Kisser na guitarra, João Barone na bateria, PJ no baixo e Liminha na guitarra, também irá se apresentar.

Ao todo, a organização do Rock in Rio prevê 16 shows inéditos, além de apresentações da Rock Street Band, somente na Rock District.

Durante todos os dias do festival, haverá atrações de rua pelos espaços, como o ballet da Cia Nós Da Dança, e apresentações de Rodrigo Sha e Eletrika, grupo une o rock a instrumentos clássicos - são dois violinos e um violoncelo, todos elétricos, para a interpretação de grandes clássicos do Rock.

Confira todas as atrações já confirmadas para os sete dias de festival: