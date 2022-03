Rock in Rio irá anunciar novas atrações de palco voltado para música eletrônica no TikTok

A organização do Rock in Rio firmou parceria com o TikTok para anunciar as atrações do palco New Dance Order. A divulgação será feita em uma live exclusiva no perfil oficial do festival (@rockinrio) na plataforma, no dia 9 de março, às 19h.

O evento entra no embalo das celebrações para o Dia Internacional do DJ, comemorado também no dia 9, e contará com a participação de nomes da cena musical eletrônica já confirmados para tocar no palco.

Durante a live, serão conhecidos também os artistas responsáveis por comandar o agito da enorme pista da Cidade do Rock.