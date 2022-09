Rock in Rio: Gojira traz seu metal introspectivo ao palco Mundo

A banda francesa Gojira, a segunda a pisar no Palco Mundo na noite de sexta-feira (2), no Rock in Rio, fez um show de força, mas para ser visto, sem alardes. Seu chamado death metal progressivo tem algumas explosões emocionais, muito peso, mas muitos momentos de introspecção. Era perceptível a plateia muitas vezes dispersa. Não importa. Seu público fiel, mesmo não partindo para os moshs e os bate cabeças, sabia de tudo o que se passava.

O Gojira esteve no Palco Mundo há sete anos, e pouca gente apostou que os veria de novo por parecerem naquele instante uma espécie de azarões em meio a uma noite de tubarões do metal. Mas a banda se mantém em alta, tem indicações importantes ao Grammy graças ao álbum Magma, e se tornou um dos grupos de maior relevância na família doa mais pesados.

Uma das músicas mostradas pelos franceses foi em homenagem à Amazônia. Trata-se de uma crítica feita pelo vocalista Joe Duplantier, que disse sentir “medo do futuro da humanidade” depois de ver as florestas queimando. A faixa Amazônia acabou sendo indicada ao Grammy de 2022 por melhor performance de metal.