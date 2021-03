Rock in Rio é adiado para 2022 no Rio e em Lisboa

O Rock in Rio foi adiado para 2022 em decorrência da pandemia de covid-19. A edição brasileira do evento, que ocorreria originalmente em setembro de 2021, será realizada um ano depois, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

A edição portuguesa do evento, que ocorre em Lisboa, também foi adiada para o ano que vem e deve acontecer nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Em nota enviada à imprensa, Roberto Medina, presidente e idealizador do Rock in Rio, afirma: “Quando voltarmos a abrir as portas da Cidade do Rock, quatro anos terão passado desde a última edição de Lisboa. Mas, se há uma coisa que podemos garantir neste clima de incerteza, é que a espera vai valer a pena. Voltaremos prontos para cantar a inda mais alto, para levantar ainda mais poeira, para dançar ainda com mais energia e para viver o melhor Rock in Rio”.

O Rock in Rio, que teve sua primeira edição em 1985, recebeu em sua mais recente edição, de 2019, cerca de 700 mil pessoas. Essa é a primeira vez em que o evento, que é bienal desde 2011, foi postergado.

Apesar do adiamento e das incertezas provocadas pela pandemia, anúncios de atrações para o evento devem acontecer ainda ao longo de 2021.