Rock in Rio: Namorados recebem benção de Elvis Presley em 'capela' e fazem até pedido de casamento

O Rock in Rio também tem espaço para celebrar o amor e a união. Uma "capela" instalada em uma das atrações do festival está atraindo diversos casais que querem receber a bênção de um cerimonialista caracterizado de Elvis Presley, assim como acontece em Las Vegas.

Localizada na Rota 85, é fácil de encontrar o lugar pela fila de casais que buscam oficializar (em geral, de brincadeira) a união com as palavras do rei do rock.

Já logo no primeiro dia de evento houve pedido oficial de casamento na atração.

A atração já é conhecida pelos frequentadores do festival e é patrocinada pela Chilli Beans. Segundo a marca, o objetivo é incentivar o público a celebrar todas as formas de amor. Na edição de 2019, a Chilli Beans registrou na capela três casamentos reais e vários pedidos.