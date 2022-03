Rock in Rio anuncia line-up com 60 artistas em live no TikTok

O New Dance Order, que estreou em 2019, mostrou que veio para ficar marcado na história da Dance Music. Hoje, data que é celebrada o Dia Internacional do DJ, o line-up completo do espaço foi revelado em uma live no perfil do Rock in Rio no TikTok. Alguns dos artistas confirmados no palco como BLOND:ISH, Lost Frequencies, Bhaskar, Liu, Cat Dealers, KVSH, Eli Iwasa e Anna. O reencontro entre o público e a enorme pista de dança da Cidade do Rock será comandado por 60 artistas, sendo 15 deles internacionais e de 11 nacionalidades diferentes. Durante os sete dias de festival, a programação do espaço contará com 84 horas do melhor da música eletrônica global., com nomes como Kaskade, Len Faki, Anna, Ben Böhmer, Adriatique, Lost Frequencies, BLOND:ISH, Neelix, Valentina Luz, Ella De Vuono, Bhaskar, KVSH, Liu, Dubdogz, Cat Dealers, Jetlag, Eli Iwasa, Anna, entre outros.

O New Dance Order terá uma programação com 12 horas de música por dia, sem intervalos, onde as pessoas poderão curtir a pista de dança das 16h até às 4h da madrugada, com House, Techno, Trance, Bass, Trap, EDM, entre outros beats eletrônicos.

Leia Também Rock in Rio levará o Mediterrâneo à Barra da Tijuca

“Na última edição a estreia do New Dance Order fez história no Rock in Rio. O palco chegou para ficar! Milhares de pessoas passaram pelo espaço e acompanharam um verdadeiro espetáculo de música, dança, cenografia, tecnologia e iluminação, além de curtirem o melhor da Dance Music até a madrugada. Neste ano, chegaremos ainda mais fortes, com nomes de todo o mundo que estão conquistando seu lugar no mercado, além de artistas já consolidados da cena brasileira. O NDO também abre conversas relevantes em busca da construção de um mundo melhor, um olhar para a diversidade -- deste segmento musical que faz parte de uma cultura global, que é inclusiva e agregadora”, conta Claudio da Rocha Miranda Filho, diretor artístico do New Dance Order.

Confira a programação e o line-up completo do New Dance Order:

02 de setembro, sexta-feira:

02:00 - 04:00 Len Faki

00:30 - 02:00 Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

23:00 - 00:30 Ananda

21:30 - 23:00 Victoria Engel

20:00 - 21:30 Valentina Luz

18:30 - 20:00 Binaryh

17:00 - 18:30 Flo Masse Vs Craig Ouar

16:00 - 17:00 Chang Rodrigues Live

03 de setembro, sábado:

03:00 - 04:00 Chris Lorenzo

01:30 - 03:00 Bhaskar

00:30 - 01:30 Malifoo

23:30 - 00:30 Carola

22:15 - 23:30 Groove Delight

20:45 - 22:15 Kvsh

19:15 - 20:45 Illusionize

18:00 - 19:15 Victor Lou

17:00 - 18:00 Almanac

16:00 - 17:00 Fluxzone

04 de setembro, domingo:

02:30 - 04:00 Lost Frequencies

01:00 - 02:30 Liu

23:15 - 01:00 Samarah

22:15 - 23:15 Sickick

20:45 - 22:15 Dubdogz

19:15 - 20:45 Cat Dealers

18:00 - 19:15 Gabe

17:00 - 18:00 Ownboss

16:00 - 17:00 Maz

08 de setembro, quinta-feira:

02:00 - 04:00 Adriatique

01:00 - 02:00 Zac

00:00 - 01:00 Sarah Stenzel

22:30 - 00:00 Ben Böhmer

21:30 - 22:30 Gui Boratto

20:00 - 21:30 Du Serena Vs Junior C

18:30 - 20:00 Leo Janeiro Vs Nepal

17:00 - 18:30 Marta Supernova

16:00 - 17:00 Nu Azeite Live

09 de setembro, sexta-feira:

02:30 - 04:00 Neelix

01:30 - 02:30 Blazy

00:00 - 01:30 Paranormal Attack

22:30 - 00:00 Vegas

21:30 - 22:30 Rica Amaral

19:00 - 21:30 Aly & Fila

17:30 - 19:00 Antdot

16:00 - 17:30 Meca

10 de setembro, sábado:

02:30 - 04:00 Kaskade

01:00 - 02:30 Jetlag

23:45 - 01:00 Curol

22:30 - 23:45 Gabriel Boni

21:30 - 22:30 Makj

20:00 - 21:30 The Fish House

18:30 - 20:00 Chemical Surf

17:00 - 18:30 Bruno Be Vs Fancy Inc

16:00 - 17:00 Alexiz Bcx

11 de setembro, domingo:

02:00 - 04:00 Anna

00:00 - 02:00 Eli Iwasa

22:30 - 00:00 Blond:Ish

21:00 - 22:30 Ella De Vuono

19:30 - 21:00 Anabel Englund

18:00 - 19:30 Aline Rocha

16:00 - 18:00 Mary Olivetti