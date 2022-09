Rock in Rio: Alok abre Palco Mundo com 'maior show da história de sua carreira' 

Abrindo o Palco Mundo na tarde deste sábado, 3, o DJ brasileiro Alok promete fazer o maior show da história de sua carreira. O artista, conhecido no mundo inteiro por sua música eletrônica, investiu muito tempo e dinheiro na apresentação, de acordo com sua produção.

Sob o mote "Por um Mundo Melhor", Alok vai celebrar a importância da união como ferramenta transformadora. Para isso, buscou construir junto ao uso da tecnologia uma narrativa interativa com influência de suas ações sociais.

Com a proposta de se desafiar cada vez mais, Alok e sua equipe desenharam um show de atmosfera cinematográfica, conteúdos de inteligência artificial e uma estrutura de iluminação nunca vista no Brasil. O show, que vem sendo elaborado por meses, foi submetido a testes em sua última turnê na Europa.

"Os lasers vão estar presentes, claro, mas trouxe um rider diferenciado para o Rock in Rio que vai criar uma experiência única no público. É isso o que pretendo, após três anos do último festival retornar com uma energia que celebre a vida, uma apresentação para ficar marcada", diz. O já ventilado projeto com indígenas, estará presente não apenas no setlist, mas também nos manifestos de apoio aos povos originários.

O cenário assinado pelo renomado designer Alexander Hesse (que já trabalhou com o trio sueco Swedish House Mafia, que se apresentou ao lado de The Weeknd na última edição do Coachella), cria um estrutura multissensorial que traduz, através de duas mãos gigantes, a captura e emanação de energia. Elas, simbolicamente, canalizam e distribuem a energia do show e do público do RiR com uma interação cuidadosamente desenvolvida para criar a melhor experiência. Já o figurino de Alok foi desenhado exclusivamente para seu show pelo estilista Leandro Benites.