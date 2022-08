Rock In Rio: Alcione cancela presença em homenagem a Elza Soares

Alcione não fará mais parte do show em homenagem a Elza Soares na próxima edição do Rock In Rio, em 11 de setembro. A razão foi resumida apenas a "motivos pessoais", e a cantora não será substituída.

Desta forma, a apresentação Power! Elza Vive, um Show em Homenagem a Elza Soares, que acontecerá no palco Sunset, contará apenas com Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart'nalia, Gaby Amarantos e Larissa Luz.

O Rock In Rio 2022 contará com nomes internacionais como Iron Maiden, Sepultura, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e Dua Lipa. A produção divulgou recentemente uma venda extraordinária de ingressos para os shows, que acontecem entre 2 e 11 de setembro.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pelo festival:

"A organização do Rock in Rio esclarece que a cantora Alcione, que estaria no Palco Sunset em “Power! Elza vive, Um Show em Homenagem a Elza Soares”, no dia 11 de setembro, por motivos pessoais não fará mais esta participação. Entendendo a relevância da artista, ela não será substituída e o show seguirá com Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz; que juntas assumirão as músicas Alcione cantaria."