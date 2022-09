Rock In Rio 2024: organização já dá início às vendas da próxima edição

O Rock In Rio 2024 está confirmado, e as vendas já começaram antes mesmo do término do primeiro fim de semana da edição de 2022. Porém, não se tratam de ingressos, por enquanto: na tarde deste sábado, 3, foram disponibilizados os passes do Rock In Rio Club 2024, que dão direito a algumas vantagens.

Rock In Rio Club 2024: preços e quais as diferenças

Há duas categorias: Club Fã, que custa R$ 299,00, e Club Rock Star, que custa R$ 999,00. Ambas contam com: pré-venda de ingressos; entrada antecipada; filas preferenciais; experiências exclusivas; sorteio na Loja Club; credencial exclusiva; desconto de até 15% LPO.

As diferenças entre o Club Fã e o Club Rock Star são que este último (mais caro) também dá direito a: preview da cidade do rock; compra de área VIP; acesso ao lounge; transporte Primeira Classe. Mais detalhes podem ser conferidos no site oficial do Rock In Rio Club.

Por enquanto ainda não há definição do valor dos ingressos e nem quais bandas estão confirmadas no lineup do Rock In Rio 2024. Vale lembrar que no ano que vem a organização do evento promoverá um festival musical em São Paulo, o The Town. O evento será no Autódromo de Interlagos entre os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023.