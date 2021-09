Rock in Rio 2022 anuncia Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

O Rock in Rio 2022 confirmou a presença de Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat. As quatro artistas se apresentarão no Palco Sunset no dia 8 de setembro. O festival começa em exatamente um ano, no dia 2 de setembro de 2022, e se estende pelos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11.

Leia Também Justin Bieber e Demi Lovato são confirmados no Rock in Rio 2022

O Rock in Rio confirmou também um evento online e gratuito, o Rock in Rio Humanorama, que acontece entre os dias 14 e 17 de setembro de 2021.

O evento traz debates sobre temas contemporâneos e terá mais de 250 participantes, como Gilberto Gil, Gabriel O Pensador, Alok, Fábio Porchat, Martha Medeiros, Nelson Motta, Andreia Sadi, Nataly Dias, Benedita Casé e Monja Coen. O line-up completo pode ser conferido no site rockinriohumanorama.com.

A venda do Rock in Rio Card, cartão que equivale a um ingresso antecipado para o evento, começa às 19 horas do dia 21 de setembro.

O festival já confirmou em sua edição de 2022 Justin Bieber, Demi Lovato, Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Iron Maiden e Dream Theater.