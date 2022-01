Rock in Rio 2022 revela line-up do Palco Sunset no dia 3 de setembro, totalmente dedicado ao Rap

O Palco Sunset do Rock in Rio terá, pela primeira vez, um dia inteiramente dedicado ao Rap. No line-up, Racionais serão os headliners com um show inédito no festival. Ainda no mesmo dia, Criolo cantará ao lado de Mayra Andrade, cantora de Cabo Verde.

Xamã, que foi destaque no Espaço Favela, em 2019, e está fazendo sucesso com o hit “Malvadão 3”, se une aos Brô MC's em um show que será repleto de referências indígenas. Responsável por abrir o Palco Sunset, o DJ e produtor musical Papatinho e o cantor L7NNON convidaram Mc Hariel e Mc Carol.

O Rap é marcado por sua trajetória de resistência, com um recorte das vivências de seus cantores que, em grande parte, são criados em zonas periféricas. O gênero joga luz em pautas sociais importantes e, assim como Palco Sunset, abre espaço para conversas relevantes para a construção de um mundo melhor.

“O Rap é a voz das periferias. Ele representa as pessoas periféricas na cultura por meio do retrato fiel que faz da realidade de milhares de brasileiros. Por isso, não poderíamos deixar de celebrar e exaltar este estilo musical. Poder contar com os Racionais, símbolo do cenário e inspiração para muitas pessoas” afirma Zé Ricardo, Diretor Artístico do Palco Sunset.

Line-up

Considerado o maior grupo de Rap do Brasil, os Racionais se apresentarão pela primeira vez no Rock in Rio. Headliner do Palco Sunset, o grupo traz para suas músicas a realidade de diversos jovens e de narrativas das periferias brasileiras com canções como “Negro Drama”, “Jesus Chorou” e “Diário de um Detento”.

No mesmo dia, o Palco Sunset terá um encontro inédito entre o rapper Criolo e a cantora Mayra Andrade. O cantor lançou recentemente a música “Cleane”, um manifesto em homenagem às vítimas da Covid-19, entre elas sua própria irmã, chamada Cleane. Unindo-se à Criolo na apresentação, a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade faz sua estreia no Rock in Rio. A artista estreiou com seu álbum “Lovely Difficult”, e tem colaborações com grandes nomes da música brasileira, entre eles, Chico Buarque e Caetano Veloso.

O rapper Xamã volta ao Rock in Rio após apresentação no Espaço Favela, em 2019, que o lançou para o público mainstream. Atualmente faz sucesso com o hit “Malvadão 3”. No Spotify, a faixa alcançou a primeira posição do Top 200 Brasil, além de estar no principal ranking da plataforma, o Top 50 Global. Já os Brô MCs são o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, suas músicas carregam a essência do rap e da ancestralidade dos povos indígenas Guarani e Kaiowa de Mato Grosso do Sul.

Papatinho, produtor e DJ, junto com o rapper L7NNON, irão abrir o dia. A dupla também convidou para a apresentação o Mc Hariel, e MC Carol de Niterói com suas músicas empoderadas “Levanta Mina” e “100% Feminista”.

O dia 3 de setembro também já possui todo o line-up do Palco Mundo anunciado. Post Malone será o headliner da noite que também conta com shows de Marshmello, Jason Derulo e Alok. Agendado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o festival acontece no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.