Rock in Rio 2022: Pop internacional e música brasileira vão marcar 3º dia de festival

Chegamos ao domingo, terceiro dia de Rock in Rio, último dia de shows do primeiro fim de semana de um dos maiores festivais de música do país. Depois de uma sexta-feira dedicada ao rock, um sábado com muito rap e música eletrônica, este domingo, 4, é a vez do pop brilhar. As principais atrações do dia são Justin Bieber no Palco Mundo e Gilberto Gil no Sunset.

Envolto em dúvidas causadas por boatos nas redes sociais de que teria cancelado suas apresentações no Brasil, o show de Justin Bieber teve seu horário alterado, segundo a produção do festival, e deve começar às 23h. Enquanto isso o veterano dos palcos Gilberto Gil encerra o dia no Sunset.

Antes dos headliners do dia, muita música boa vai passar pelos palcos. O dia foi marcado pelo cancelamento do show do trio Migos e a entrada da banda mineira Jota Quest entre as atrações. São eles quem abrem a noite no Palco Mundo e devem levar para o Rock in Rio o show que está em turnê, celebrando os 25 anos do lançamento do primeiro disco do grupo.

Em seguida é a vez de Iza. A artista carioca faz seu terceiro show no festival, o primeiro foi no Sunset em 2017 como convidada de CeeLo Green, em 2019 fez um show com participação de Alcione. Agora, ela estreia no principal palco do festival, assumindo que é um dos principais nomes do pop brasileiro. Também no Palco Mundo se apresenta Demi Lovato. Esta será a primeira vez dela no Rock in Rio Brasil. Ela se apresentou no Palco Mundo da edição portuguesa em 2018. A cantora acaba de lançar um álbum e seu show deve incluir sucessos da carreira e as canções de seu novo disco.

Além de Gilberto Gil, o Palco Sunset vai receber outros nomes da música brasileira. Quem abre o palco é o cantor Matuê, um verdadeiro fenômeno do hip-hop brasileiro e considerado um dos nomes mais importantes do trap nacional. Depois dele é a vez de Luísa Sonza subir ao palco. A cantora tem feito um longo caminho na música e tem se consagrado um dos principais nomes no pop brasileiro. Ela vai se juntar a outro grande sucesso da atualidade que é a cantora Marina Sena, que estourou em 2021 com sua música Por Supuesto, o que garantiu sua presença em importantes festivais no Brasil.

Antes de Gil subir encerrar a noite do Sunset, quem comanda a festa é o rapper Emicida. Mas ele não estará sozinho, até porque estar acompanhado e levar outros artistas consigo é uma constante em sua carreira. Junto com Emicida estarão os cantores Rael e Drik Barbosa, agenciados por sua empresa Lab Fantasma. Também subirá ao Sunset com ele a cantora Priscilla Alcântara. Recentemente eles lançaram a música Você aprendeu a amar?.