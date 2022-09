Rock in Rio 2022: metal poderoso do Dream Theater fecha o palco Mundo nesta sexta

O Rock in Rio vai fazer sua abertura, nesta sexta, 2, com o metal. Uma sessão que fecha com o Dream Theater terá antes, todos no palco Mundo, as bandas Sepultura mais Orquestra Sinfônica Brasileira (18h), Gojira (20h10) e Iron Maiden (22h10). Apesar do fechamento estar com o Dream, o Iron deve, mais uma vez, fazer o grande show da noite. É uma rara inversão de papéis, onde o headliner (atração principal) vem antes do co-headliner. Uma das bandas mais respeitadas do segmento, o Theater vai mostrar faixas como Panick Attack, Pull Me Under e The Dance Of Eternity, entre outras. Como é de praxe nos shows mais curtos de festivais, poucas coisas novas devem aparecer, até porque o álbum realmente novo, A View From the Top of the World, está previsto para ser lançado em outubro.

Vale lembrar que mesmo os que não estarão no Rock in Rio por todas as questões que se tornaram filtros intransponíveis – falta de dinheiro, falta de ingresso, falta de hospedagem – poderão acompanhar às transmissões pela TV. A Globo suas capilaridades de TV aberta, streaming e canal a cabo, com Globo, Multishow, Canal Bis e Globoplay. Dentre os apresentadores escalados, estarão Marcos Mion, Didi Wagner e Jimmy London. Eles aparecerão em um estúdio de vidro no meio da cidade do Rock.

Será hoje o famoso “dia dos camisas pretas”, ou “a noite do metal”. A data tradicional começou no primeiro Rock in Rio, de 1985, e nunca deixou de existir. Não exatamente uma novidade, mas que fã de metal procura por isso? O que importa é ver e rever as bandas, como um disco que roda sem parar. Os fãs do heavy metal e seus parentescos sacralizam seus ídolos, mesmo que eles retornem todos os anos. A escalação do palco Sunset será assim:

21h15 - Bullet For My Valentine

19h05 - Living Colour + Steve Vai

16h55 - Metal Allegiance

15h30 - Black Pantera + Devotos