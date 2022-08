Rock in Rio 2022: Festival confirma cancelamento do show do trio Migos e muda ordem de apresentação

O trio americano Migos não vem mais para o Brasil, onde se apresentaria no terceiro dia do Rock in Rio. A organização do festival confirmou o cancelamento do show do trio de rappers. A cantora Iza, que abriria o Palco Mundo, agora se apresentará no segundo horário e, a banda que abrirá a noite será a mineira Jota Quest.

A banda levará para o Palco Mundo a aguardada turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira. Batizada JOTA 25 - De Volta ao Novo, o show é uma viagem “explosiva” pela trajetória musical do grupo, reativando memórias e emoções dos fãs, a partir de experiência audiovisual futurista, e marcando o início de um novo ciclo para a banda.

Em 4 de setembro, também se apresentam no Palco Mundo os cantores Justin Bieber, headliner do dia, e Demi Lovato. Os ingressos para esta data foram os primeiros a serem esgotados na venda oficial, em abril, em apenas 12 minutos.

O Rock in Rio acontece nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.