Rock in Rio 2022: Conheça 5 artistas que vão se apresentar pela primeira vez no festival

Em 2017, apenas cerca de um ano depois de começar a cantar profissionalmente, Iza subiu ao palco do Rock in Rio pela primeira vez. A cantora foi convidada especial de CeeLo Green para cantar com ele no Palco Sunset. Dois anos depois, ela voltou à Cidade do Rock para se apresentar ao lado de Alcione, encantando a multidão que estava no festival. Hoje em dia, ela dispensa apresentações, tanto que estará no Palco Mundo, o espaço mais cotado do festival, cantando no dia 4 de setembro, antes de Demi Lovato e Justin Bieber.

Foi também em 2019 que o rapper Xamã se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio. O cantor e compositor subiu ao palco do Espaço Favela e foi muito bem recebido pelo público do festival. De lá para cá, também não há dúvidas, sua carreira ganhou outras dimensões. O dono do hit Malvadão 3 estourou, gravou com inúmeros outros artistas e caiu no gosto do Brasil. Em 2022, ele volta a se apresentar no festival, no Palco Sunset, no dia 4 de setembro.,

Coincidências ou não, é fato que ser convidado para estar em algum dos palcos de um dos maiores festivais de música do país pode ajudar a alavancar a carreira de qualquer artista (desde que eles mandem muito bem). E este ano, vai acontecer de novo, alguns artistas e bandas vão se apresentar pela primeira vez em algum dos oito espaços musicais do festival. Confira cinco deles:

João Gomes

Quando João Gomes subir no palco do Rock in Rio, no dia 4 de setembro, não apenas será sua primeira vez no festival, como sua participação ficará marcada na história como o primeiro artista de piseiro a estar no line up. O estilo musical derivado do forró e surgido na Bahia vai estrear em um dos maiores festivais do país com um dos nomes mais importantes do ritmo no Brasil.

"Quero aproveitar e convidar todos os meus fãs para votarem na música que querem que eu inclua no setlist. Vai ser um show totalmente interativo e com participação do início ao fim do público”, disse em comunicado divulgado pela assessoria do artista de 20 anos. Para se ter uma ideia do tamanho de seu sucesso, no início do mês, ele reuniu 150 mil pessoas para a gravação de um DVD no Marco Zero do Recife.

Bala Desejo

A banda dos músicos Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra tem conquistado fãs pelo país do jeitinho carioca. Amigos desde a escola, o quarteto chamou a atenção do público após participarem de algumas lives temáticas no Instagram da cantora Teresa Cristina durante a pandemia de covid, quando ela se tornou a rainha das lives. Com a visibilidade, os amigos foram convidados para tocar no Coala Festival, o que não aconteceu por conta da pandemia. Então, como já estavam juntos, decidiram gravar um disco. Assim surgiu seu álbum de estreia, o Sim Sim Sim.

A banda faz um som nostálgico e de vanguarda ao mesmo tempo, e chama por um recarnaval, o que já dá uma pista de quão animado deve ser seu show, que acontece no dia 10 de setembro, no Palco Sunset.

A banda curitibana nascida em 2019 estourou nacionalmente com o hit Acorda Pedrinho, depois que viralizou nas redes sociais, chegando a figurar como a música mais tocada no Spotify Brasil, com cerca do dobro de execuções que a segunda colocada da época.

O sucesso da banda formada pelos Bernardo Pasquali, Rafael Dunajski Mendes, Gustavo Karam, Bernardo ‘Ber Hey’ e Gabriel Dunajski Mendes, o Mendã, fez com que eles fossem convidados para inúmeras participações em programas de televisão, garantiu uma presença no Fantástico e, claro, em festivais como o Primavera Sound São Paulo, além do Rock in Rio, tanto a edição brasileira quanto a de Lisboa, que aconteceu em junho deste ano.

Na edição carioca do festival, a banda se apresenta no dia 10 de setembro, no palco Supernova, mesmo dia em que o Coldplay é headliner.

Priscilla ficou famosa no país inteiro por ser apresentadora do Bom Dia & Cia, que dividia com seu parceiro Yudi Tamashiro. Aos 25 anos, ela agora faz sucesso como cantora e se tornou um ícone do pop brasileiro. Priscilla é uma das atrações do palco Supernova, dedicado justamente a artistas que estão começando a se destacar no cenário musical brasileiro.

A cantora participou da trilha brasileira da animação indicada ao Oscar A Caminho da Lua com a balada Vou Voar. Ela também foi vencedora da primeira temporada do reality musical The Masked Singer Brasil exibido pela TV Globo e apresentado por Ivete Sangalo. A carreira de Priscilla também conta com alguns hits gospel.

Atualmente, a artista que já gravou com grandes nomes como Gloria Groove, Dulce María e Emicida, apresenta o TVZ no canal Multishow, por onde já passaram outros artistas como Anitta, Gloria Groove e Pedro Sampaio.

Marina Sena

Depois de mandar muito bem no Lollapalooza Brasil 2022, a cantora Marina Sena vai subir, pela primeira vez, a um palco do Rock in Rio. Tudo bem que ela não estará sozinha, será convidada de Luísa Sonza, mas não dá para dizer que isso não é um marco em sua carreira.

A dona do hit Por Supuesto, que conquistou o Brasil em 2021, vai se juntar à loira no palco Sunset no dia 4 de setembro. A cantora mineira, de apenas 25 anos, começou a trabalhar com música quando ainda tinha 18 anos. Chegou a fazer parte de duas bandas, a primeira, na qual ficou por cinco anos, foi A Outra Banda da Lua. Mas foi com a Rosa Neon, ao lado dos músicos Baka e Marcelo Tofani, que ela começou a conquistar fãs pelo Brasil.

Em 2020 a banda se dissolveu e, no ano passado, Marina gravou seu primeiro disco solo, De Primeira, que mistura samba, axé, dancehall, reggae e MPB.