Rock in Rio 2022 anuncia quatro dias de festival com ingressos esgotados

As vendas de ingressos para o Rock in Rio 2022 começaram nesta terça-feira, 5, e quatro dos sete dias de festival já estão com os ingressos esgotados. Os dias 3, 4, 10 e 11 de setembro, que tem Post Malone, Justin Bieber, Coldplay e Dua Lipa como headliners, respectivamente, tiveram suas vendas encerradas.

O primeiro dia a ter as vendas encerradas, em apenas 12 minutos, foi o dia 4 de setembro, que tem Justin Bieber como headliner do Palco Mundo. Em seguida, em 27 minutos, foi a vez do dia 10 de setembro, que tem Coldplay como headliner. O terceiro a esgotar foi o dia 3 de setembro, com Post Malone como headliner. Já os ingressos para o intitulado Dia Delas, que tem Dua Lipa encabeçando o Palco Mundo, se esgotaram com pouco mais de uma hora de vendas.

Agora, os fãs que desejarem viver a experiência do Rio in Rio podem escolher entre três dias: 2 de setembro, dia de Iron Maiden no Palco Mundo; 8 de setembro, que tem show da banda Guns n’ Roses; e 9 de setembro, dia do Green Day.

Ainda no início das vendas, o Festival anunciou em uma publicação numa rede social, que a fila para a compra dos ingressos tinham chegado à marca de um milhão de pessoas aguardando para comprar o ingresso. O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Tem noção que tem quase 1 MILHÃO DE PESSOAS na fila pra comprar ingresso??? Eu sabia que tava com muita vontade de reencontrar vocês, mas, sério, tô até sem palavras Eu queria que a Cidade do Rock fosse 10x maior pra ter vocês TODOS os dias comigo! — Rock in Rio (@rockinrio) April 5, 2022

Confira a line-up completa das atrações do Rock in Rio 2022

2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura

Palco Sunset: Living Colour + Steve Vai, Bullet For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos

Espaço Favela: Gangrena Gasosa, Affront e Revengin

3 de setembro, sábado - ESGOTADO

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

Palco Sunset: Racionais MC's, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC's, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova: Teto

Espaço Favela: PK convida Don Ruan, Bin e Azula

4 de setembro, domingo - ESGOTADO

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos

Palco Sunset: Gilberto Gil com família, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Matuê

Palco Supernova: Lil Whind (Whindersson Nunes)

Espaço Favela: Funk Orquestra, Buchecha e Taylan

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo: Guns N' Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22

Palco Sunset: Jessie J, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

Palco Supernova: Francisco, el Hombre

Espaço Favela: Drenna, TH4I convida Lia Clark e Izzra

9 de setembro, sexta-feira - ESGOTADO

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A homenagem, Jão + convidado, Di Ferrero + Vitor Kley

Espaço Favela: MD Chefe e Domlaike, Choice, Marvvila

10 de setembro, sábado - ESGOTADO

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green, Maria Rita + convidado, Gilsons + convidado, Bala Desejo + convidado

Espaço Favela: Ferrugem, Orochi e El Pavuna

11 de setembro, domingo - ESGOTADO

Palco Mundo: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla, Macy Gray. homenagem a Elza Soares, Liniker + Luedji Luna

Palco Supernova: Priscilla Alcântara

Espaço Favela: Lexa, Azzy e Ella Fernandes