Rock in Rio 2022 anuncia Living Colour e outras atrações do Palco Sunset no Dia do Metal

Além de ter Iron Maiden como atração principal do Palco Mundo no Dia do Metal, o Rock in Rio 2022 terá representantes do estilo no Palco Sunset. São presenças confirmadas a banda Living Colour com o guitarrista Steve Vai, além de Bullet For My Valentine, do grupo americano Metal Allegiance e os brasileiros do Black Pantera, que ainda convidam a banda Devotos, fechando a grade de atração do dia.

A apresentação da banda Living Colour com o guitarrista Steve Vai reunirá os timbres graves de Corey Glover com os riffes precisos da guitarra de Steve. Juntos a eles estarão os músicos Vernon Reid, Doug Wimbish e William Calhoun. Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, a norte-americana Living Colour volta ao Brasil após passagem pelo próprio Palco Sunset, em 2013, quando se apresentou com a superstar africana Angelique Kidjo.

Em 2021, a atração lançou um novo clipe, em um protesto antirracista, com a sua clássica This Is The Life, do álbum Time’s Up. O último trabalho apresentado pela banda foi Shade, em 2017, sexto álbum de estúdio. Já o guitarrista Steve Vai, que também é compositor e produtor esteve no Rock in Rio nas edições de 2015 do Brasil e de Las Vegas.

Já os britânicos do Bullet For My Valentine vão fechar as apresentações do Palco Sunset. A banda lançou no final de 2021 seu sétimo álbum de estúdio chamado Bullet For My Valentine e abriram um novo capítulo na história do grupo, mais ousado com um álbum mais pesado e feroz. Prova disso são as músicas lançadas Rainbow Veins, Knives, Parasite e Shatter. O grupo nasceu em 1998 e se tornou uma das maiores bandas do metal do mundo, vendendo mais de 3 milhões de álbuns.

Entre os pioneiros da cena mais reverenciados da comunidade do metal, o Metal Allegiance promete entregar um show inesquecível. Seu último álbum, Volume II: Power Drunk Majesty se tornou um clássico do trash com músicas guiadas por muita adrenalina. O público pode esperar por uma apresentação bastante animada, com hits como We Rock, Bound by Silence e Dying Song.

E não vai faltar som brazuca no Palco Sunset, com a presença do trio do Black Pantera, responsáveis por começar os trabalhos de uma noite épica para os fãs de metal junto com Devotos. No último dia 21, a banda lançou seu mais recente single Padrão É O Caralho, que é uma das faixas do disco ASCENSÃO, que tem lançamento previsto para 11 de março. Já os Devotos, power trio nascido em 1988 e uma das bandas de punk rock/hardcore mais influentes e importantes da música brasileira, farão uma participação especial no show.