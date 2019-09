Rock in Rio 2019: Qual o show mais esperado?

O Rock in Rio 2019 começa na sexta-feira, 27, e vai até o outro domingo, dia 6 de outubro. Nesse meio tempo, shows (de artistas inéditos no Brasil a figurinhas repetidas, várias vezes, nos palcos do País) movimentam o festival — a música ainda é a principal atração aqui, mesmo que há alguns anos o Rock in Rio tenha investido, por exemplo, em espaços exclusivos para games, apresentações performáticas e ativações de marcas que atraem filas enormes na Cidade do Rock.

Mas o Estadão quer saber qual é o show mais aguardado do festival para os seus leitores? É o inédito Drake, pela primeira vez no Brasil? O Foo Fighters de Dave Grohl e companhia, o Iron Maiden em turnê global, ou a volta do Black Eyed Peas depois de quase 10 anos?

Vote abaixo na enquete