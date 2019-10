Rock in Rio 2019: Pink teatral repete coreografia aclamada e celebra pedido de casamento

E desce do alto. Içada de um lado para o outro, como se declarou, Pink avistou de cima o publico do palco mundo. Último show desta penúltima noite do Rock in Rio, a turnê da artista que se encerra nesta fez sua cabeça girar.

A cantora foi de Get the Party Started a Beautiful Trauma com acrobacias e girando com os bailarinos. Não era o momento de Pink se concentrar para cantar.

A presença de sua voz desembarca mais tarde nas músicas da artista que se apresenta pela primeira vez no Brasil. "Finalmente", ela cumprimenta.

As histórias entre cada canção celebram a bailarina Pink com Just Like a Pill e incendiar o palco é a prioridade. E não apenas na música.

De filminhos cômicos a vídeos sobre temas mundiais ampliam a consciência do que Pink deseja transmitir em um apresentação. Uma profetisa.

Depois da versão de Smells Like Teen Spirit/ We Are The Champions ela se emociona com os presentes entregues, incluindo uma jaqueta com o desenho da artista e seus filhos.

O público ansioso por ouvir sua voz não se satisfaz em Try mas sai emocionado da artista e sua dança de coração quebrado.

É o que Pink entrega quando chama sua banda para festejar I Am Here. "Eu não tenho as respostas, mas as perguntas estão claras."

Uma artista abraçada pelo público LGTB, rolou pedido de casamento no show da artista. Um rapaz pediu o parceiro e recebeu os parabéns de Pink.

Nesta apresentação a artista encerra Beautiful Trauma World como a turnê feminina mais lucrativa da década. Segundo a Billboard, foram mais de 3 milhões de ingressos vendidos e cantora acumulou US$ 397 milhões, R$ 1,6 bilhão.

Em 2008 e 2009, a turnê Stick & Tour da Madonna arrecadou US$ 408 milhões pelo mundo.

E ela volta para o alto ao som de So What. Como uma mensageira que traz um milacre e agora precisa retornar. A artista caminha no ar presa por cabos. Flutua. Agora é o público que vai para casa sem fôlego.