Rock In Rio 2019: o que não levar e como acompanhar o festival sem sair de casa

A 20ª edição do Rock In Rio começa nesta sexta-feira, 27, com número recorde de atrações desde a sua estreia, em 1985. Para você não correr o risco de ser barrado nos portões, montamos uma lista do que pode e o que não pode ser levado para dentro da maior Cidade do Rock da história do festival.

Caso você se esqueça das regras e acabe levando algum item proibido, a organização do evento disponibilizará lockers para guardar os objetos durante o evento. Mas atenção: o serviço é pago e limitado. Por via das dúvidas, melhor prestar atenção nos detalhes.

O que pode ser levado

Cães-guia devidamente identificados

Garrafas plásticas sem tampa para consumo de água nos bebedouros instalados na Cidade do Rock (a tampa poderá ser retirada pela segurança na entrada ou em qualquer local do evento)

Até cinco “lanchinhos” por pessoa, de preferência alimentos industrializados lacrados, frutas cortadas e sanduíches armazenados em embalagens transparentes e não-rígidas (como sacolas do tipo zip-lock)

O que não pode ser levado

Garrafas de qualquer tipo, tamanho ou material

Embalagens rígidas e com tampa, como potes de plástico do tipo “tupperware”

Latas

Capacetes

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (ex.: facas, canivetes, etc.)

Cadeiras e banquinhos

Guarda-chuvas

Objetos pontiagudos

Objetos perfurantes ou cortantes (ex.: tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha)

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

Objetos de vidro, plástico ou metal (ex.: perfumes e outros cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dentes)

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente)

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo, seja motorizado ou não

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

Bastão de selfie

Câmeras profissionais

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada (ações publicitárias de marcas que não são patrocinadoras do evento)

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

Alimentos para serem vendidos

Animais

Rock em Casa

Quem não se animou a ir até a Cidade do Rock para conferir o evento presencialmente não precisa se preocupar. Graças à tecnologia, será possível assistir ao evento sem sair de casa.

Confira a seguir como acompanhar o festival diretamente do sofá.

TV

Neste ano, o Canal BIS une-se ao Multishow na cobertura do Rock In Rio. Segundo Tatiana Costa, diretora dos canais, trata-se da maior transmissão de toda a história do festival. Ao todo, serão 120 horas de transmissão ao vivo na televisão por assinatura, captadas por mais de 70 câmeras e 25 pontos de jornalismo nos sete dias de evento (27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro).

O Multishow transmitirá todos os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h. Além disso, o canal reuniu um time de 26 apresentadores, como Didi Wagner, Titi Müller e Di Ferrero, para apresentar atrações e entrevistas com os artistas.

Já o Canal BIS focará nas atrações de diferentes espaços da Cidade do Rock, como Espaço Favela, New Dance Order, Espaço Favela, Rock Street Asia e Rock District, com transmissão a partir das 19h.

Online

Além de disponibilizar o conteúdo transmitido na televisão no Multishow Play e no BIS Play, os canais também investiram em conteúdo para as plataformas digitais.

No YouTube, o canal Música Multishow contará com a live Rock in Tube, apresentada todos os dias, às 19h30, por influenciadores como Diva Depressão, Ana Clara e Foquinha, que vão experimentar tudo que o festival tem a oferecer.

Já o canal Humor Multishow apresentará o talk show Difícil de Focar, apresentado pela Blogueirinha diariamente, às 21h30, com convidados exclusivos.

Nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram), a cobertura será focada nos bastidores do festival, nas entrevistas e na interatividade com o público.

Rádio

Quem não sente falta da informação visual poderá ouvir todos os shows pela Rádio Mix FM, que já está transmitindo boletins sobre o evento.

Rock in Rio: onde e quando?

Cidade do Rock - Parque Olímpico. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

27 a 29 de setembro e 3 a 6 de outubro de 2019.

Ingressos esgotados

Atrações: clique aqui para o line-up completo.