Rock in Rio 2019: liderado pelo carismático Dave Grohl, o Foo Fighters faz show neste sábado

Com quase 25 anos de carreira, o Foo Fighters, que segue há mais de uma década como uma das principais bandas de rock do planeta, é um dos destaques deste sábado, no Rock in Rio 2019. Liderado pelo carismático de Dave Grohl, o grupo volta novamente ao Brasil com a turnê de Concrete and Gold, álbum mais recente do quinteto, lançado em 2017 – o conjunto já havia tocado no Brasil em 2018, quando fez shows em São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre.

Esta será a segunda vez que a banda se apresenta no Rock in Rio, a primeira como atração principal. A estreia no festival aconteceu ainda em 2001, com direito a bolo de aniversário para Grohl e invasão de palco de Cássia Eller, que surpreendeu a todos ao aparecer de maneira repentina para dar um abraço no vocalista. Desde então, a banda voltou outras três vezes ao Brasil, com direito a uma apresentação para mais de 75 mil pessoas no Lollapalooza de 2012.

Apesar de ser conhecido pelo bom humor em seus videoclipes, o Foo Fighters nasceu de forma melancólica, como um projeto de Dave Grohl para superar a morte de Kurt Cobain. No documentário Back & Forth, de 2011, o ex-baterista do Nirvana conta que, meses após o suicídio do amigo, resolveu alugar um estúdio e gravar sozinho algumas músicas que havia guardado. Pouco menos de um ano depois, o material rendeu uma assinatura de contrato com a Capitol Records, sendo lançado de forma oficial como o primeiro disco do grupo. Desde então, a banda sofreu diversas alterações em sua formação e colecionou diversos prêmios, incluindo 12 Grammys.

Provável setlist do Foo Fighters:

The Pretender

Learn to Fly

Run

The Sky Is a Neighborhood

Times Like These

Drum Solo

Sunday Rain

My Hero

These Days

La Dee Da

Walk

Under Pressure

All My Life

Wheels

Monkey Wrench

Big Me

Best of You

This Is a Call

Everlong

Além do Foo Fighters, a Cidade do Rock vai receber neste sábado e domingo vários outros nomes do rock, como Weezer, Whitesnake, Raimundos. Confira os horários dos shows e acompanhe a cobertura completado no site do Estado e nas redes sociais do Caderno 2.

Aqui, as atrações de sábado e domingo:

PALCO MUNDO

SÁBADO - 28/9

18h - Cpm 22 + Raimundos

20h10 - Tenacious D

22h20 - Weezer

0h10 - Foo Fighters

DOMINGO - 29/9

18h - Ivete Sangalo

20h10 - Goo Goo Dolls

22h20 - Dave Matthews Band

0h25 - Bon Jovi

PALCO SUNSET

SÁBADO - 28/9

15h30 - Ego Kill Talent

16h55 - Detonautas & Pavilhão 9

19h05 - Titãs Convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins

21h15 - Whitesnake

DOMINGO - 29/9

15h30 - Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi

16h55 - Elza Soares Convida as Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen

19h05 - Iza & Alcione

21h15 - Jessie J

NEW DANCE ORDER

SÁBADO - 28/9

16h - Van Breda

17h - Kamala

19h - Barja

20h - Dubdogz

21h - Kvsh

22h30 - Diego Miranda

0h - Kura

1h20 - Cic

2h25 - Nervo

DOMINGO - 29/9

16h - Evokings

17h - JøRD

18h - Illusionize

20h - Bhaskar

21h20 - Dashdot Feat. Ashibah

1h55 - Vintage Culture

22h40 - Bruno Be

0h30 - Volkoder

ROCK STREET ÁSIA

SÁBADO E DOMINGO

15h30 - Wadaiko Sho

16h50 - Dakhabrakha

19h - Nine Treasures

20h30 - Wadaiko Sho

ROCK DISTRICT

SÁBADO - 28/9

16h30 - Charlie Brown Jr.

19h - Voice In

19h20 - Tritony Violin Trio

20h - Rock Street Band

DOMINGO - 29/9

15h - Tritony Violin Trio

15h20 - Rock Street Band

16h30 - Thiago Fragoso

19h - Flausino e Sideral Cantam Cazuza

20h50 - Voice In

ESPAÇO FAVELA

SÁBADO - 28/9

14h50 - Nós do Morro

16h - Setor Bronx

17h30 - Nós do Morro

18h40 - Batalha do Slam

20h10 - Orquestra Maré do Amanhã apresenta Rock Symphony

DOMINGO - 29/9

14h50 - Nós do Morro

16h - Dudu de Morro Agudo

17h30 - Nós do Morro

18h40 - Malía

20h10- Bk

21h40 - Nós do Morro

PALCO SUPERNOVA

SÁBADO - 28/09

15h30 - Bullet Bane

16h30 - Dona Cislene

17h30 - Ponto Nulo no Céu

18h30 - Maglore

19h30 - Vivendo do Ócio

DOMINGO - 29/9

15h30 - Jade Baraldo

16h30 - Dvicio

17h30 - Lali

18h30 - 3030

19h30 - Gabriel Elias

Principais sucessos do Foo Fighters:

Everlong

The Pretender

Best of You

All My Life