O cantor Kevinho cancelou a participação especial que faria no show Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu & Buchecha, que aconteceu na tarde deste sábado, 5, no Palco Sunset do Rock in Rio.

De acordo com laudo médico apresentado, o artista está com intoxicação alimentar. Kevinho subiria ao palco em um momento pontual do show, durante a homenagem feita ao MC Sapão, que morreu em abril deste ano.