Rock in Rio 2019: Ingressos para noite de P!nk estão esgotados

A organização do Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira, 24, o fim dos ingressos para a noite de 5 de outubro, que tem a cantora P!nk como headliner. Agora, quatro dos seis dias de festival estão esgotados: restam apenas as datas de 28 e 29 de setembro.

O dia do metal foi o primeiro a ter ingressos esgotados, menos de três horas depois do início das vendas. Foi seguido pelo dia 6 de outubro, que traz Muse e Imagine Dragons no Palco Mundo. Na segunda semana de vendas, acabaram os ingressos dos dias 27 de setembro (Drake e Cardi B) e 3 de outubro (Red Hot Chili Peppers e Panic! At The Disco).

Nas duas datas restantes, o público poderá conferir Foo Fighters, Weezer, Tenacious D, CPM22 + Raimundos e Whitesnake (28) e Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls, Ivete Sangalo e Jessie J (29). Os ingressos custam R$ 525,00 inteira e R$ 262,50 meia entrada.

A edição 2019 do Rock in Rio será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e ainda em 3, 4, 5 e 6 de outubro. Segundo a organização, a Cidade do Rock vai funcionar por mais de 12 horas diariamente, abrindo sempre às 14h.