Rock in Rio 2019: HER faz show hipster para Palco Mundo esvaziado

HER – o codinome da cantora americana Gabi Williams – fez o show mais esvaziado do Palco Mundo no Rock in Rio 2019, mas isso não a impediu de provar por que aos 22 jovens já tem 2 Grammys na estante da sua casa.

A presença do talento enorme da cantora e musicista nesse horário, nesse dia, no Palco Mundo, é uma aposta rara e arriscada do festival, quem tem fama de conservador quando o assunto é escalar artistas para os seus principais espaços. Os shows do palco eletrônico, que tinha Alesso e Tropkillaz, certamente levou parte do público.

Depois do show consagrador e lotado de Anitta no mesmo espaço, HER trouxe seu R&B contemporâneo demonstrando habilidades variadas como cantora, dançarina, violonista, baixista, pianista, guitarrista, percussionista, e ainda disse amar música brasileira. Antes de sua banda tocar Mas Que Nada, a canção de Jorge Ben Jor com um grupo de dançarinos brasileiros.

Alguns dos sucessos são cantados pelo público, como Best Part, uma parceria da cantora com o músico Daniel Caeser, outro expoente do neo-R&B, que hoje guarda proximidade relevante com outros ritmos do espectro contemporâneo, como o hip hop. Logo em seguida, porém, ela entra na região do pop romântico com Hard Place. Ela faz ainda uma versão do blues rock de Foy Vance popularizado por Ed Sheeran, Make it Rain. X Factor, Lauryn Hill, também aparece.

“Quanta gente linda aqui hoje”, comenta a artista, certamente no maior show de sua carreira até aqui. “Esse é o maior festival, cara!” Em outro momento, ela pede para a galera cantar em português “eu te amo”.

Vencedora de dois Grammys em 2018 pelo álbum de mesmo nome, HER é o aceno do ano do Rock in Rio para o R&B moderno, que em 2017 botou Miguel no Palco Sunset para um público igualmente reduzido, mas naquele que foi um dos shows mais memoráveis daquela edição.

O sábado do segundo fim de semana do Rock in Rio foi entregue a elas. Além de Anitta abrindo o Palco Mundo, Ludmilla incendiando a Funk Orquestra, Anavitória apoiando Saulo, da banda Eva, numa viagem de axé e pop folk, HER abriu as alas para a apresentação principal da noite, a primeira e única vez de Pink no Brasil, com a promessa de mais um show acrobático, a exemplo do Iron Maiden no dia anterior do festival.