Rock in Rio 2019: Entrada de menores de 5 anos volta a ser permitida no festival

Quem chegou na Cidade do Rock com menores de 5 anos na última quarta-feira, 3, levou um susto ao ser proibido de entrar no festival. No entanto, ao que tudo indica, esta foi uma situação passageira. Segundo a assessoria do Rock in Rio, a liminar protocolada pela 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro, que proibia a entrada desse tipo público em específico, foi revertida pela organização do festival e o acesso de crianças entre 0 a 4 anos voltou a ser liberado.

A decisão de derrubar a liminar foi tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Mello Tavares. Para justificar a sua decisão, ele apontou o fato de que o festival nunca restringiu a faixa etária de seu público e que a escolha em permitir ou não o acesso de menores às atrações, cabe aos pais e não à justiça.

A informação é confirmada pela organização do Rock in Rio, que aponta que pais e responsáveis podem "trazer seus filhos de qualquer idade para assistirem aos shows e participarem das atrações".

Vale lembrar que, conforme a nova decisão, crianças e adolescentes que tenham de 0 a 16 anos incompletos, apenas poderão entrar no festival acompanhados de pais ou responsáveis - sendo necessário realizar um credenciamento prévio na entrada do evento. Adolescentes com 16 anos completos e demais pessoas acima dessa faixa etária poderão entrar desacompanhadas.

Confira abaixo a íntegra da nota do festival:

"A organização do Rock in Rio conseguiu reverter a decisão da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, que proibiu a entrada de crianças de zero a 4 anos acompanhadas dos pais no evento. Nos shows de sexta, sábado e domingo, dias 4, 5 e 6, pais e responsáveis podem trazer seus filhos de qualquer idade para assistirem aos shows e participarem das atrações".

