Rock in Rio 2019: Drake vai doar lucro de camisetas do festival para a Amazônia

RIO - Drake e sua equipe de merchandising, TourLife, anunciaram que vão doar todos os lucros com camisetas feitas para o Rock in Rio para a instituição Amazon Conservation Team, ligada à defesa da Floresta Amazônica. O item está disponível em barracas no festival e também pelo site da empresa.

"Aqui na TourLife, não pudemos deixar de pensar na recente devastação da Floresta Amazônica enquanto Drake faz seu primeiro show no Brasil", diz um post no Twitter. "Em um esforço para apoiar as comunidades amazônicas lutando na linha de frente contra o fogo e o desflorestamento, vamos doar 100% dos lucros da camiseta de Drake para o Rock in Rio pelos próximos dias para a fundação Amazon Conservation Team, do Dr. Mark J. Plotkin.

A instituição americana tem por missão "fazer parcerias com povos indígenas e outras comunidades locais para proteger as florestas tropicais e reforçar a cultura tradicional".

A estampa escolhida para a camiseta ficou célebre na semana passada quando a equipe do músico usou o desenho em seu site para confirmar a participação dele no festival, depois que boatos de que ele cancelaria o show levaram seu nome para o topo dos Trending Topics do Twitter.

Drake é a principal estrela do Rock in Rio 2019, e o headliner desta sexta-feira, 27. Veja abaixo a galeria com as últimas fotos do festival.

