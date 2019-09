Rock in Rio 2019: CPM 22 e Raimundos despertam Palco Mundo com rock nostalgia

O dia que amanheceu chuvoso nos céus da Cidade do Rock não desinamou o público que enfrentou uma garoa chata para acompanhar as bandas CPM 22 e os Raimundos abrirem o Palco Mundo no Rock In Rio 2019.

A programação já anunciava uma noite de rock nostalgia no festival, com Titãs e Whitesnake, mas foi no Palco Mundo que o rock alternativo resgatou a memória jovem e adolescente cultivada nos anos 1990 com um público fiel em cada verso. “Você imaginava que aquele quarto sujo lá em Brasília ia te trazer aqui, um dia”, brincou o vocalista Badauí, do CPM, para Digão, dos Raimundos.

Nem bem tinha começado o som no Palco Mundo, o primeiro acorde de Mulher de Fases atraiu um público ávido por ocupar cada canto ainda encharcado em frente a banda. Era a melhor hora para casais apaixonados reafirmarem seus votos enquanto os solteiros se jogavam numa ciranda punk.

A garoa que ainda insistente foi espantada com Dias Atrás. Não é estranho relembrar o caminho de sucesso dessas bandas, desde a conquista de espaço na rádio até chegar ao grande público. “Se eu tocar no seu radin, choro até o fim, só pra rimar com im, pois se eu ganhar "din din", cê vai gostar de mim”. E, por um momento, o mundo da internet e das plataformas de música são incapazes de calar o sentimento juvenil nos versos de A Mais Pedida, dos Raimundos.

Também teve espaço para as músicas mais impronunciáveis que, naquela época não tocariam por conta da linguagem, como os Ocê é um cara manêro, Cê é bunito demais, de Reggae do Manêro, além de Eu Quero Ver o Oco.

Badauí parou para reafirmar a força do rock diante de um público incansável. "Fico pensando em quem diz que o rock ta morto. Quem diz isso é que está morto.”

Veja abaixo a galeria de fotos do 2º dia do Rock in Rio 2019!

Vai curtir o festival lá no Rio? Saiba o que você pode ou não levar e veja também as opções de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock. Para quem for assistir de casa, existem também algumas possibilidades. Fique por dentro de toda a programação do Rock in Rio e não perca nenhum show!