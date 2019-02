Rock in Rio 2019 confirma shows de Red Hot Chili Peppers e Dave Matthews Band

O Rock in Rio anunciou novas atrações para a edição 2019 do festival: Red Hot Chili Peppers (de novo) e Dave Matthews Band (a banda veio ao Rock in Rio 2001).

O Red Hot, segundo o festival, ainda é o seu recordista de público depois de reunir 250 mil pessoas em 2001. A banda encerra a noite do dia 3. A Dave Matthews Band toca no dia 29, antes de Bon Jovi.

O festival também anunciou a volta da Rock District, “bairro do festival”, que este ano recebe apresentações de artistas brasileiros, como Rogério Flausino e Sideral.

O Rock in Rio 2019 ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

A venda de ingressos começa no dia 11 de abril.