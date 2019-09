Rock in Rio 2019: Baixista brasileiro Júnior Groovador vai participar de show do Tenacious D

O encontro entre o músico Jack Black, da banda Tenacious D, e o baixista brasileiro Júnior Bass Groovador está confirmado para este sábado, 28, no Rock in Rio 2019. A confirmação foi feita em uma publicação no perfil do Instagram do baixista, que mostrava em um vídeo o ensaio de preparação pré-show entre os dois.

Há 10 dias, Jack Black, que também é ator e comediante, havia pedido ajuda aos seguidores do Instagram para entrar em contato com Júnior, após assistir e compartilhar o vídeo do baixista tocando a música Smells Like Teen Spirit na versão em forró.

Junto a Kyle Gass, Jack Black se apresenta como a banda Tenacious D no Palco Mundo do festival no sábado, 28, antes de Weezer e Foo Fighters.

O post do baixista foi excluído, mas uma pessoa que estava na plateia também fez o registro. Confira:

Mais cedo, o baixista publicou uma foto com a legenda "Ajustando os detalhes para o encontro!"

Veja abaixo a galeria de fotos do 2º dia do Rock in Rio 2019!

