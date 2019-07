Rock in Rio 2019: atrações internacionais do festival fazem shows em SP

Confirmadas no Rock in Rio 2019, diversas atrações internacionais vão se apresentar também em São Paulo. Entre festivais e shows únicos, confira a lista de bandas que vão passar pela capital paulista:

Iron Maiden

O Iron Maiden se apresenta no Rock in Rio no dia 4 de outubro e ruma para São Paulo, onde faz show único no estádio do Morumbi no dia 6. A banda passa ainda por Porto Alegre, em apresentação na Arena do Grêmio no dia 9.

Weezer

Queridinha do rock alternativo, o Weezer se apresenta no Rock in Rio no dia 28 de setembro. Em São Paulo, a banda californiana toca no festival Itaipava de Som a Sol: Concert Series, no dia 26 de setembro.

King Crimson

Headliners do palco Sunset no dia 6 de outubro, os ingleses do King Crimson se apresentam em São Paulo dois dias antes, no Espaço das Américas.

Dave Matthews Band

Dave Matthews Band é outra atração confirmada do festival Itaipava. O grupo se apresenta no Rock in Rio no dia 29 de setembro e dois dias antes em São Paulo.

Black Eyed Peas

O Black Eyed Peas também marcará presença no festival Itaipava. A banda se apresenta no dia 4 de outubro, um dia antes de tocar no Rio de Janeiro.

Nickelback

A banda liderada por Chad Kroeger toca no festival Itaipava no dia 3 de outubro, três dias antes de se apresentar no palco mundo do Rock in Rio.

Bon Jovi e Goo Goo Dolls

Em turnê com participação da banda Goo Goo Dolls, Bon Jovi se apresenta em são paulo no dia 15 de setembro, no Allianz Parque. As duas bandas tocam no Rock in Rio no dia 29 de setembro.

Muse

Os britânicos do Muse trazem para São Paulo a turnê Simulation Theory World Tour no dia 9 de outubro. A apresentação acontece no Allianz Parque.

Jessie J

Headliner do palco sunset no dia 29, Jessie J se apresenta dois dias antes no Espaço das Américas.

Slayer

A banda fará um show em São Paulo no dia 2 de outubro, dois dias antes de se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio.

Scorpions

O festival Rockfest será realizado no Allianz Parque no dia 21 de setembro e traz grandes nomes do rock no lineup. Entre eles está o Scorpion, que se apresentará no Rock in Rio no dia 4 de outubro.