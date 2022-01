Roberto Menescal lança clipe animado de 'O Barquinho'

O músico e compositor Roberto Menescal lançou neste sábado, 29, um vídeo animado de O Barquinho, uma de suas canções mais famosas, feita em parceria com Ronaldo Bôscoli. A música, que traz na letra e na batida a síntese do espírito da bossa nova, dessa vez, navega em águas mais coloridas.

Parte integrante do projeto Bossinha Legal, lançado no ano passado, o clipe traz uma animação em que Menescal e sua neta, Maria Júlia, de 6 anos, fazem um passeio de barco pelo Rio de Janeiro. A animação foi criada pelas gêmeas brasileiras Bruna e Erika Carvalho, do estúdio Titmouse, em Vancouver, no Canadá.

Na gravação, O Barquinho é cantada em família. Avô e neta se juntam à voz de Georgeana Bonow, mãe de Maria Júlia. O álbum Bossinha Legal ainda tem canções como Lobo Bobo, parceria de Carlos Lyra e Bôscoli, O Leãozinho, de Caetano Veloso, e o Calhambeque, versão de Erasmo Carlos.

A animação também é uma homenagem ao Dia da Bossa Nova, comemorado no último dia 25 de janeiro, data escolhida por ser o dia do nascimento de Tom Jobim.

Composta há mais de 60 anos, O Barquinho é um dos fenômenos da música popular brasileira. Já soma quase 3 mil gravações em diferentes idiomas, como inglês, espanhol, japonês, francês e coreano. A canção já foi gravada por nomes como Nara Leão, Elis Regina, Maysa, Pery Ribeiro, Tim Maia, Fernanda Takai, Stacey Kent, Lisa Ono, Peggy Lee e Andy Summers.