Roberto Carlos anuncia turnê nos Estados Unidos e Canadá em 2022

O cantor Roberto Carlos começará, em 2022, uma turnê por diversas cidades de Estados Unidos e Canadá, viagem que terá início no dia 22 de abril na FTX Arena, em Miami, anunciou o artista nesta segunda-feira, 18.

Roberto expressou a emoção de finalmente voltar aos palcos no ano que vem, quando também passará por cidades da Europa e do México, além do Brasil. "Apesar de meus discos levarem a minha voz a todos os cantos do mundo, minhas apresentações ao vivo são a maior felicidade da minha carreira. No palco eu me sinto mais vivo do que em qualquer outro lugar", comentou o artista em comunicado.

Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos, Roberto Carlos também conquistou um prêmio Grammy e dois Grammy Latino ao longo da carreira que o tornou um dos principais representantes da balada romântica da América Latina. Para 2022, o 'Rei' tem previsto lançar dois novos álbuns, um em português e outro em espanhol, segundo a Loud and Live, empresa responsável pela turnê.

A viagem de dois meses em terras americanas incluirá paradas nas cidades de Orlando (Flórida), Atlanta (Geórgia), Washington DC, Boston (Massachusetts), Chicago (Illinois) e em Toronto, no Canadá. Os shows também acontecerão em Nova York, nas texanas McAllen, Dallas, Houston e El Paso, enquanto Los Angeles será a parada final, em 21 de maio.

A divulgação da nova turnê acontece pouco mais de um mês após a morte de seu filho, Dudu Braga.