Rita Lee vai participar de show de Beto Lee em São Paulo

Filho mais velho de Rita Lee, o também músico Beto Lee anunciou em sua conta no Instagram que fará série de shows e, em um deles, contará com a participação de sua mãe. As apresentações serão em homenagem a ela e sua música, com repertório dedicado à carreira da rainha do rock.

Os shows serão em São Paulo 18 de abril, no Unimed Hall, Rio de Janeiro, no dia 9 de maio, no Km de Vantagens Hall, e em Belo Horizonte, no dia 23 de maio, no Km de Vantagens Hall.

Rita Lee estará no palco, ao lado do filho, no dia 18 de abril, em São Paulo. Os ingressos para as apresentações já estão à venda pelo site www.ticketsforfun.com.br.

A cantora, de 72 anos, está longe dos shows desde 2012, quando anunciou sua aposentadoria. No entanto, nesse período de tranquilidade, decidiu voltar-se para a escrita. Escreveu uma autobiografia e dois outros livros, Storynhas (2013), ilustrado por Laerte, e Dropz (2017).

Casada com o músico Roberto de Carvalho, Rita Lee tem seu nome ligado ao mundo da música e do pop brasileiro com hits como Ovelha Negra, Mania de Você, Baila Comigo e Caso Sério. Além de Beto, de 42 anos, Rita Lee tem outros dois filhos, Antonio, 39 anos, e João, 41 anos.