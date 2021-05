Rita Lee descobre tumor no pulmão esquerdo

A cantora Rita Lee, 73 anos, anunciou por meio de suas redes sociais que descobriu um tumor no pulmão esquerdo. "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", inicia o texto postado pela equipe da artista em sua conta no Instagram. "Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", prossegue o comunicado.

A cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira Rita Lee Jones de Carvalho está sendo atendida por uma junta médica formada pelos profissionais Óren Smaletz, José Ribas M. De Campos, Carmem Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho.

Amigos se solidarizam pelas redes sociais

No post da cantora , o filho Beto Lee escreveu "We will survive" ("Nós vamos sobreviver", em português).

Nas redes sociais, amigos e fãs de Rita Lee postaram mensagens de força e de superação.

A atriz Leandra Leal desejou "toda a força do mundo pra nossa lenda se recuperar logo logo!". E finalizou a mensagem no Twitter lembrando à cantora que "nossos corações estão e sempre estiveram" com ela.

Toda a força do mundo pra nossa lenda se recuperar logo logo! Rita Lee, nossos corações estão e sempre estiveram com você ?? — Leandra Leal ?????? (@leandraleal) May 20, 2021

A cantora Zélia Duncan desejou "força" para a miga, já o deputado federal Marcelo Freixo enviou boas energias e lembrou que Rita Lee é uma mulher incrível "e vai superar essa".

Força, rainha!?????? — Zélia Duncan ?????? (@zeliaduncan) May 20, 2021