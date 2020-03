Rio Montreux Jazz Festival 2020 será realizado em outubro no Pier Mauá

A organização do Rio Montreux Jazz Festival anunciou novas datas para a realização do festival em 2020: inicialmente previsto para o fim do mês de maio, o evento será realizado entre os dias 22 e 25 de outubro de 2020, no Píer Mauá, na capital fluminense.

"A Dream Factory e a MZA Music acreditam que não realizar o festival neste momento é pensar de maneira coletiva", diz uma nota emitida pelas empresas produtoras, que alega a pandemia do novo coronavírus como motivo para o adiamento. "A prioridade é a saúde de todos os envolvidos: público, equipe e artistas."

No início de março, em conversa com o Estado, o produtor do festival, Marco Mazzola, já previa medidas como essa. “Prejuízo está ao lado de quando você quer fazer algo contra o que está acontecendo", disse na ocasião.

O festival ainda não tinha anunciado sua programação ou começado a vender ingressos. Segundo a produção, "um line up composto por renomados artistas da música contemporânea brasileira e internacional" será a principal atração do evento.

Em 2019, com quatro dias de festival, 18 mil pessoas passaram pelos três palcos do evento. Outras cinco mil estiveram pelos outros quatro palcos gratuitos colocados em outros bairros. Hermeto Pascoal, Corinne Bayle Ray, Ivan Lins com Chucho Valdez, Frejat com Zeca Baleiro e Pitty, Hamilton de Holanda com Paulinho da Costa e Maria Rita com o Quarteto Tom Jobim foram algumas das atrações do ano passado.