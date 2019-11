Ringo Starr fica 'comovido' com gravação reunindo os Beatles e que integra seu novo álbum

Quando Ringo Starr decidiu gravar um cover de uma das últimas canções compostas por John Lennon, sabia que queria que o ex-colega de banda Paul McCartney tocasse baixo.

Depois o produtor de seu disco encontrou uma maneira de incluir um pouco do falecido George Harrison.

O produtor Jack Douglas inseriu cordas de Here Comes the Sun – um dos poucos sucessos dos Beatles compostos por Harrison – na versão de Ringo de Grow Old with Me.

“Agora estamos todos nela”, disse Ringo em uma entrevista à Reuters a respeito do reencontro musical. “Eu não tive nada a ver com isso”, afirmou.

Grow Old with Me é uma música de trabalho do novo álbum do baterista dos Beatles, chamado What’s My Name. Lennon gravou um demo de Grow Old with Me para Double Fantasy, que lançou em 1980, mas a canção nunca foi incluída no trabalho.

Ringo, de 79 anos, disse que é possível ouvir a voz de Lennon na demo dizendo “esta será ótima para você, Ringo”.

“Foi comovente ouvir a versão de John, porque ele havia composto outras canções para mim”, contou Ringo, “então pensei ‘não, vou fazer esta’.”

“Adoro a canção, e a emoção dele falando para mim”, acrescentou. “Ele foi embora faz um bom tempo, mas é comovente para mim. Ele foi um dos meus maiores amigos.”